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В столице Аргентины более 700 тысяч жителей остались без электричества

Автор: Дмитрий Кузнецов

В столице Аргентины из-за жары произошло массовое отключение электричества. Перебои со светом затронули более 700 тысяч жителей Буэнос-Айреса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету La Nacion.

Массовое отключение света в аргентинской столице началось после того, как температура воздуха поднялась выше 38 градусов. Причиной перебоев в городских электросетях стало резкое увеличение потребления. Как отмечает издание, спрос на электричество превысил 27 000 МВт.

В результате блэкаута в городе не работают светофоры, что привело к многочисленным авариям на столичных магистралях. Движение вручную регулирует полиция. Кроме того, наблюдаются перебои с мобильной связью.

Как отмечает газета, из-за отключения электричества прекратили работу центры по тестированию и вакцинации от коронавируса.

Эксперты считают, что в ближайшие дни рекорд потребления электричества может быть побит. К концу недели в стране ожидают до 42 градусов жары.

Напомним, 8 января Ливан остался без электричества из-за конфликта вокруг электростанции под Бейрутом.

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Аргентина