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Тотальный блэкаут: Ливан остался без электричества

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Бейрут, Суббота 08 января 2022 20:16
Тотальный блэкаут: Ливан остался без электричества Фото: Ливан остался без электричества - блэкаут произошел на всей территории страны (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ливане 8 января на всей территории страны отключили электричество. Обесточен даже аэропорт Бейрута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Jadeed.

"Компания Electricite du Liban отключила электричество на всей территории Ливана", - передает телеканал.

По его данным, массовое отключение света в стране связано с конфликтом вокруг электростанции в деревне Арамун под Бейрутом. Отмечается, что местные жители попытались прорваться на ее территорию, протестуя из-за постоянных отключения света.

В результате происшествия, уточняет телеканал, из строя вышла вся электросеть страны. Временно обесточен даже международный аэропорт Бейрута.

Напомним, в октябре прошлого года в Ливане почти сутки восстанавливали электроснабжение из-за проблем с топливом для работы электростанций.

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