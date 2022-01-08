Тотальный блэкаут: Ливан остался без электричества

В Ливане 8 января на всей территории страны отключили электричество. Обесточен даже аэропорт Бейрута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Jadeed .

"Компания Electricite du Liban отключила электричество на всей территории Ливана", - передает телеканал.

По его данным, массовое отключение света в стране связано с конфликтом вокруг электростанции в деревне Арамун под Бейрутом. Отмечается, что местные жители попытались прорваться на ее территорию, протестуя из-за постоянных отключения света.

В результате происшествия, уточняет телеканал, из строя вышла вся электросеть страны. Временно обесточен даже международный аэропорт Бейрута.