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У столиці Аргентини понад 700 тисяч жителів залишилися без електрики

Автор: Дмитрий Кузнецов

У столиці Аргентини через спеку сталося масове відключення електрики. Перебої зі світлом торкнулися понад 700 тисяч жителів Буенос-Айреса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету La Nacion.

Масове відключення світла в аргентинській столиці почалося після того, як температура повітря піднялася вище за 38 градусів. Причиною перебоїв у міських електромережах стало різке збільшення споживання. Як зазначає видання, попит на електрику перевищив 27 000 МВт.

Внаслідок блекауту у місті не працюють світлофори, що призвело до численних аварій на столичних магістралях. Рух вручну регулює поліція. Крім того, спостерігаються перебої з мобільним зв'язком.

Як зазначає газета, через відключення електрики припинили роботу центри тестування та вакцинації від коронавірусу.

Експерти вважають, що найближчими днями рекорд споживання електрики може бути побитий. До кінця тижня у країні очікують до 42 градусів спеки.

Нагадаємо, 8 січня Ліван залишився без електрики через конфлікт навколо електростанції під Бейрутом.

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Аргентина