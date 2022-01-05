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Столиця Казахстану запроваджує режим надзвичайного стану

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Казахстан, Середа 05 січня 2022 12:15
Столиця Казахстану запроваджує режим надзвичайного стану Фото: столиця Казахстану запроваджує режим надзвичайного стану (t.me.ressentiment_channel)
Автор: Марія Кучерявець

В місті Нур-Султан (столиця Казахстану) введено режим надзвичайного стану. Він буде діяти з 5 до 19 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на відповідний указ.

Так, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану у столиці з 16:00 години 5 січня, який діятиме до 19 січня.

Крім цього у місті діятиме комендантська година з 23:00 до 7:00.

"Створити на період надзвичайного стану комендатуру міста Нур-Султана та наділити її повноваженнями, передбаченими законом Республіки Казахстан "Про надзвичайний стан", - йдеться у тексті документа.

Згідно з документом, влада поручила ввести на період дії надзвичайного стану такі заходи та тимчасові обмеження у столиці, а саме:

1) посилити охорону громадського порядку, охорону особливо важливих державних та стратегічних об'єктів, а також об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та функціонування транспорту;

2) встановити обмеження на свободу пересування, у тому числі транспортних засобів, у місті Нур-Султані;

3) забезпечити перевірку документів, що засвідчують особу фізичних осіб, особистий огляд, огляд речей, що перебувають при них, транспортних засобів;

4) обмежити в'їзд у місто Нур-Султан, а також виїзд із нього;

5) заборонити організацію та проведення мирних зборів, видовищних, спортивних та інших масових заходів;

6) заборонити страйки та інші способи зупинення або припинення діяльності юридичних осіб;

7) заборонити продаж зброї, боєприпасів, вибухових речовин, спеціальних засобів, отруйних речовин, встановити особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, етилового спирту, алкогольної продукції;

8) забезпечити тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а в юридичних осіб тимчасове вилучення, поряд зі зброєю, боєприпасами та отруйними речовинами, а також бойової та навчальної військової техніки, вибухових та радіоактивних речовин.

Зазначимо, що це вже четвертий регіон Казахстану, де запроваджено НС.

Сьогодні вночі режим НС був запроваджений в Алмати та Мангістауській області, вдень - в Алматинській. У місті та регіонах також діє комендантська година.

Нагадаємо, в Алмати мітингувальники намагаються прорватися на територію резиденції президента. Їх декілька тисяч.

Додамо, сьогодні протестувальники увірвалися до міської адміністрації в Алмати (Акімат). У будівлі вибиті вікна та двері. Крім того, в місті горить будівля прокуратури, а також сам Акімат.

Детально про всі події в місті Алмати в матеріалі РБК-Україна.

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