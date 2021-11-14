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Столица Индии закрывает школы из-за загрязнения воздуха

Автор: Наталья Скороход

В столице Индии Нью-Дели из-за загрязнения воздуха закрываться школы. Также некоторые предприятия перейдут на удаленную работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В связи с этим власти решили закрыть школы на неделю, начиная с понедельника, 15 ноября.

строительные работы будут остановлены на четыре дня, начиная с воскресенья, чтобы остановить выбросы загрязняющих веществ с открытых площадок. Государственные служащие должны работать удаленно, и частным компаниям настоятельно рекомендуется сделать то же самое.

Отметим, что столица Индии с населением 20 миллионов жителей является самой загрязненной в мире из-за ее заводов, дорожного движения и сельскохозяйственных пожаров.

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Загрязнение воздуха