Столица Индии закрывает школы из-за загрязнения воздуха

В связи с этим власти решили закрыть школы на неделю, начиная с понедельника, 15 ноября.

строительные работы будут остановлены на четыре дня, начиная с воскресенья, чтобы остановить выбросы загрязняющих веществ с открытых площадок. Государственные служащие должны работать удаленно, и частным компаниям настоятельно рекомендуется сделать то же самое.

Отметим, что столица Индии с населением 20 миллионов жителей является самой загрязненной в мире из-за ее заводов, дорожного движения и сельскохозяйственных пожаров.