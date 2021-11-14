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Столиця Індії закриває школи через забруднення повітря

Автор: Наталья Скороход

У столиці Індії Нью-Делі через забруднення повітря закриватися школи. Також деякі підприємства перейдуть на віддалену роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

У зв'язку з цим влада вирішила закрити школи на тиждень, починаючи з понеділка, 15 листопада.

будівельні роботи будуть зупинені на чотири дні, починаючи з неділі, щоб зупинити викиди забруднюючих речовин з відкритих майданчиків. Державні службовці повинні працювати віддалено, і приватним компаніям настійно рекомендується зробити те ж саме.

Відзначимо, що столиця Індії з населенням 20 мільйонів жителів є найбільш забрудненою у світі через її заводи, дорожній рух і сільськогосподарські пожежі.

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Забруднення повітря