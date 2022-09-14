Столичный ТРЦ Ocean Plaza возвращается: когда планируют открыть магазины
Киевский торговый центр Ocean Plaza готовится к возобновлению работы уже в октябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ТРЦ.
Открытие ТРЦ стало возможным после ряда судебных решений. Так суд отменил арест доли в 33,35% ООО "ИС "ЛИБЕДЬ", и его участника - ООО "АВАНГАРД-ВИЛАРТИ", принадлежащих гражданину Украины Василию Хмельницкому.
При этом остальные почти 67% корпоративных прав ООО "ИС "Лыбидь", принадлежащие российским собственникам, остаются под контролем АРМА.
Кроме того, суд снял арест со здания ТРЦ и банковских счетов его владельца – ООО "ИС Лыбидь".
"Все средства от аренды и использования ТРЦ Ocean Plaza находятся на счетах в Украине, их вывод за границу невозможен", - говорится в сообщении управляющей компании "Киев Молл Менеджмент".
Стоит отметить, что с октября смогут возобновить работу 395 арендаторов. В общей сложности речь идет более чем о 3000 предпринимателях и наемных сотрудниках, потерявших работу после закрытия торгового центра.
Напомним, в июле сообщалось, что один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве "Ocean Plaza" окончательно закрылся. До этого, после 24 февраля, ТРЦ приостанавливало работу.
В СМИ связывали возможное закрытие ТРЦ из-за того, что контрольный пакет акций "Ocean Plaza" принадлежит российскому бизнесмену и близкому другу российского президента Владимира Путина - Аркадию Ротенбергу.
Позже стало известно, что арестованные корпоративные права ТРЦ "Ocean Plaza" передали в АРМА. По данным следствия, деньги, полученные от деятельности торгово-развлекательного центра перечислялись по цепи финансовых операций в адрес граждан РФ.