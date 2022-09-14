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Столичний ТРЦ Ocean Plaza повертається: коли планують відкрити магазини

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Київ, Середа 14 вересня 2022 16:16
Столичний ТРЦ Ocean Plaza повертається: коли планують відкрити магазини Фото: ТРЦ Ocean Plaza в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Київський торговий центр Ocean Plaza готується до відновлення роботи вже в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ТРЦ.

Відкриття ТРЦ стало можливим після низки судових рішень. Так суд скасував арешт частки в 33,35% ТОВ "ІС "Либідь", і його учасника - ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ", що належать громадянину України Василю Хмельницькому.

При цьому решта майже 67% корпоративних прав ТОВ "ІС "Либідь", що належать російським власникам, залишаються під контролем АРМА.

Крім того, суд зняв арешт з будівлі ТРЦ і банківських рахунків його власника – ТОВ "ІС Либідь".

"Всі кошти від оренди та використання ТРЦ Ocean Plaza знаходяться на рахунках в Україні, їх виведення за кордон неможливе", - йдеться в повідомленні керуючої компанії "Київ Молл Менеджмент".

Варто зазначити, що з жовтня зможуть відновити роботу 395 орендарів. В цілому мова йде більш ніж про 3000 підприємців і найманих співробітників, які втратили роботу після закриття торгового центру.

Нагадаємо, в липні повідомлялося, що один з найбільших торгово-розважальних центрів у Києві "Ocean Plaza" остаточно закрився. До цього, після 24 лютого, ТРЦ призупинив роботу.

У ЗМІ пов'язували можливе закриття ТРЦ через те, що контрольний пакет акцій "Ocean Plaza" належить російському бізнесменові і близькому другові російського президента Володимира Путіна - Аркадію Ротенбергу.

Пізніше стало відомо, що заарештовані корпоративні права ТРЦ "Ocean Plaza" передали в АРМА. За даними слідства, гроші, отримані від діяльності торгово-розважального центру перераховувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян РФ.

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