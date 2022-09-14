Столичний ТРЦ Ocean Plaza повертається: коли планують відкрити магазини

Київський торговий центр Ocean Plaza готується до відновлення роботи вже в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ТРЦ.

Відкриття ТРЦ стало можливим після низки судових рішень. Так суд скасував арешт частки в 33,35% ТОВ "ІС "Либідь", і його учасника - ТОВ "АВАНГАРД-ВІЛАРТІ", що належать громадянину України Василю Хмельницькому.

При цьому решта майже 67% корпоративних прав ТОВ "ІС "Либідь", що належать російським власникам, залишаються під контролем АРМА.

Крім того, суд зняв арешт з будівлі ТРЦ і банківських рахунків його власника – ТОВ "ІС Либідь".

"Всі кошти від оренди та використання ТРЦ Ocean Plaza знаходяться на рахунках в Україні, їх виведення за кордон неможливе", - йдеться в повідомленні керуючої компанії "Київ Молл Менеджмент".

Варто зазначити, що з жовтня зможуть відновити роботу 395 орендарів. В цілому мова йде більш ніж про 3000 підприємців і найманих співробітників, які втратили роботу після закриття торгового центру.