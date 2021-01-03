Столичных водителей предупредили об ограниченной видимости из-за тумана

В первой половине воскресенья, 3 января, в Киеве сохранится туман. Видимость составляет 200-500 м (И уровень опасности, желтый).
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"В первой половине дня 3 января в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м", - указано в сообщении.
В связи с этим водителям во время управления автомобилем в тумане предоставили ряд рекомендаций:
Напомним, "Укравтодор" предупреждает водителей о туманах на большей части территории Украины. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей влажное и местами мокрое.
Как писало РБК-Украина, в воскресенье погода на всей территории Украины будет пасмурной и без осадков. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от 0 до 9 градусов.