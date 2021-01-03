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Столичных водителей предупредили об ограниченной видимости из-за тумана

Киев, Воскресенье 03 января 2021 11:11
Столичных водителей предупредили об ограниченной видимости из-за тумана
Фото: туман над Киевом (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В первой половине воскресенья, 3 января, в Киеве сохранится туман. Видимость составляет 200-500 м (И уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В первой половине дня 3 января в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м", - указано в сообщении.

В связи с этим водителям во время управления автомобилем в тумане предоставили ряд рекомендаций:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, "Укравтодор" предупреждает водителей о туманах на большей части территории Украины. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей влажное и местами мокрое.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье погода на всей территории Украины будет пасмурной и без осадков. Температура воздуха днем ​​в регионах будет колебаться от 0 до 9 градусов.

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