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Столичних водіїв попередили про обмежену видимість через туман

Київ, Неділя 03 січня 2021 11:11
Столичних водіїв попередили про обмежену видимість через туман
Фото: туман над Києвом (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У першій половині неділі, 3 січня, у Києві утримається туман. Видимість становить 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

"У першій половині дня 3 січня у Києві утримається туман, видимість 200-500 м", - вказано у повідомленні.

У звязку з цим водіям під час керування автомобілем у тумані надали ряд рекомендацій:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, "Укравтодор" попереджає водіїв про тумани на більшій частині території України. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей вологе та місцями мокре.

Як писало РБК-Україна, у неділю погода на всій території України буде похмурою і без опадів. Температура повітря вдень у регіонах буде коливатися від 0 до +9 градусів.

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