Столичних водіїв попередили про обмежену видимість через туман

У першій половині неділі, 3 січня, у Києві утримається туман. Видимість становить 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.
"У першій половині дня 3 січня у Києві утримається туман, видимість 200-500 м", - вказано у повідомленні.
У звязку з цим водіям під час керування автомобілем у тумані надали ряд рекомендацій:
Нагадаємо, "Укравтодор" попереджає водіїв про тумани на більшій частині території України. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей вологе та місцями мокре.
Як писало РБК-Україна, у неділю погода на всій території України буде похмурою і без опадів. Температура повітря вдень у регіонах буде коливатися від 0 до +9 градусів.