Столичные коммунальщики оперативно устраняют повреждение теплосети на улице Деловой

Фото: авария на ул. Деловая (kyivcity.gov.ua)

На данный момент коммунальщики осуществляют переподключение десятков жилых домов

В Киеве на улице Деловой продолжается ликвидация масштабного повреждения на теплосети. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" продолжает оперативные работы для ликвидации повреждения тепловой сети на ул. Деловой. На данный момент коммунальщики осуществляют переподключение десятков жилых домов, а также учреждений социальной сферы на другую тепловую сеть, чтобы избежать отключения услуг.

Кроме того, по информации "Киевтеплоэнерго", с повреждением специалисты планируют справиться в течение суток.

Также отмечается, что сегодня в Киеве завершили работы на тепловой сети, которая проходит на улице Саксаганского. Коммунальщики провели замену изношенного участка и приступили к восстановлению благоустройства проезжей части.

По данным КГГА, за последние полгода в Киеве заменили более 30 км наиболее аварийных участков тепловых сетей. Это позволило значительно сократить количество аварий, которое могло бы возникнуть на этих участках.

"Однако, учитывая серьезную изношенность трубопроводов, - почти 80% - городу необходима более системная их замена. Уже со следующего года город продолжит эту работу более масштабно", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.