Столичні комунальники оперативно усувають пошкодження тепломережі на вулиці Діловій

Фото: аварія на вул. Діловій (kyivcity.gov.ua)

Наразі комунальники здійснюють перепідключення десятків житлових будинків

У Києві на вулиці Діловій триває ліквідація масштабного пошкодження на тепломережі. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" продовжує оперативні роботи для ліквідації пошкодження теплової мережі на вул. Діловій. Наразі комунальники здійснюють перепідключення десятків житлових будинків, а також закладів соціальної сфери на іншу теплову мережу, щоб уникнути відключення послуг.

Крім того, за інформацією "Київтеплоенерго", із пошкодженням спеціалісти планують впоратися протягом доби.

Також зазначається, що сьогодні у Києві завершили роботи на тепловій мережі, що пролягає на вулиці Саксаганського. Комунальники здійснили заміну зношеної ділянки та приступили до відновлення благоустрою проїжджої частини.

За даними КМДА, за останні півроку у Києві замінили понад 30 км найбільш аварійних ділянок теплових мереж. Це дозволило значно скоротити ту кількість аварій, яка могла б виникнути на цих ділянках.

"Однак, враховуючи серйозну зношеність трубопроводів, - майже 80% - місту необхідна більш системна їх заміна. Уже із наступного року місто продовжить цю роботу більш масштабно", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.