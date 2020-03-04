ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В столичном метро сегодня возможны проблемы с оплатой банковскими карточками

Новости » Транспорт     04.03.2020 - 12:13
В столичном метро сегодня возможны проблемы с оплатой банковскими карточками
Иллюстративное фото (УНИАН)

В подземке в период с 12:00 до 13:00 4 марта будут проводиться технические работы

В метро Киева сегодня, 4 марта, возможны сбои при оплате за проезд банковскими картами в связи с техническими работами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен".

Сообщается, что 4 марта в период с 12:00 до 13:00 будут выполняться технические работы на сервере процессингового центра.

"В связи с этим, в этот промежуток времени возможны отказы по операциям, совершенным в терминалах АО "Ощадбанк", размещенных в турникетах метрополитена", - говорится в сообщении.

Как заверили в метрополитене, в общем неудобства продлятся до 10 минут.

Напомним, с 1 апреля 2020 года общественный транспорт Киева переходит на электронный билет. Постоянные пользователи транспорта смогут использовать Kyiv Smart Card, а другие - покупать QR-билет на одну поездку в бумажном или электронном виде.

В столичном метрополитене жетоны будут действительны до 31 марта, после чего их полностью заменит электронный билет. Согласно распоряжению КГГА о переходе на е-билет, предполагается, что жетоны будут работать до конца марта. С 1 апреля разовый проход будет по QR-билетам.

Под Киевом в результате тумана 10 авто попали в ДТП, есть пострадавшие Синоптики предупредили о тумане в Киеве
Новости Украины КиевКиевметросбой
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь