В столичном метро сегодня возможны проблемы с оплатой банковскими карточками

Иллюстративное фото (УНИАН)

В подземке в период с 12:00 до 13:00 4 марта будут проводиться технические работы

В метро Киева сегодня, 4 марта, возможны сбои при оплате за проезд банковскими картами в связи с техническими работами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен".

Сообщается, что 4 марта в период с 12:00 до 13:00 будут выполняться технические работы на сервере процессингового центра.

"В связи с этим, в этот промежуток времени возможны отказы по операциям, совершенным в терминалах АО "Ощадбанк", размещенных в турникетах метрополитена", - говорится в сообщении.

Как заверили в метрополитене, в общем неудобства продлятся до 10 минут.

Напомним, с 1 апреля 2020 года общественный транспорт Киева переходит на электронный билет. Постоянные пользователи транспорта смогут использовать Kyiv Smart Card, а другие - покупать QR-билет на одну поездку в бумажном или электронном виде.

В столичном метрополитене жетоны будут действительны до 31 марта, после чего их полностью заменит электронный билет. Согласно распоряжению КГГА о переходе на е-билет, предполагается, что жетоны будут работать до конца марта. С 1 апреля разовый проход будет по QR-билетам.