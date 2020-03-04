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В столичному метро сьогодні можливі проблеми з оплатою банківськими картками в метро

Новини » Транспорт     04.03.2020 - 12:13
В столичному метро сьогодні можливі проблеми з оплатою банківськими картками в метро
Ілюстративне фото (УНІАН)

У підземці в період з 12:00 до 13:00 4 березня проводитимуть технічні роботи

У метро Києва сьогодні, 4 березня, можливі збої під час сплати за проїзд банківськими картками у зв'язку із технічними роботами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КП "Київський метрополітен".

Повідомляється, що 4 березня в період з 12:00 до 13:00 будуть виконуватися технічні роботи на сервері процесингового центру.

"У зв’язку з цим, у цей проміжок часу можливі відмови за операціями, здійсненими в терміналах АТ "Ощадбанк" розміщених в турнікетах метрополітену", - йдеться у повідомленні.

Як запевнили у метрополітені, загалом незручності триватимуть до 10 хвилин.

Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року громадський транспорт Києва переходить на електронний квиток. Постійні користувачі транспорту зможуть використовувати Kyiv Smart Card, а інші - купувати QR-квиток на одну поїздку у паперовому чи електронному вигляді.

В столичному метрополітені жетони будуть дійсні до 31 березня, після чого їх повністю замінить електронний квиток. Згідно з розпорядженням КМДА про перехід на е-квиток, передбачається, що жетони будуть працювати до кінця березня. З 1 квітня разовий прохід буде по QR-квиткам.

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