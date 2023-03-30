Столичній судді повідомили про підозру у незаконному знятті арешту з понад 100 тисяч євро

Як встановило слідство, у листопаді 2020 року суддя ухвалила рішення про зняття арешту з 110,7 тисячі євро та 9,3 тисячі доларів США, посилаючись на нібито належність цих коштів не обвинуваченому у справі, а зовсім іншій особі.

У НАБУ зазначили, що таке рішення було ухвалено завідомо незаконно. По-перше, суддя в принципі не мала права розглядати це питання. По-друге, клопотання про зняття арешту не містило жодних відомостей про обвинуваченого, у якого були вилучені кошти, та будь-якого підтвердження належності цих коштів іншій особі.

Крім того, підозрювана розглянула це клопотання за відсутності заявника, його представника та прокурора, а також вказала в постановленій ухвалі завідомо неправдиві відомості про нібито подачу представником заявника до суду заяви про розгляд клопотання без його участі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.