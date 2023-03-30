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Столичній судді повідомили про підозру у незаконному знятті арешту з понад 100 тисяч євро

Фото: столичній судді повідомили про підозру у незаконному знятті арешту з коштів (facebook.com/nabu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили судді одного з районних судів Києва про підозру у зловживанні владою та внесенні до ухвали завідомо неправдивих відомостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

Як встановило слідство, у листопаді 2020 року суддя ухвалила рішення про зняття арешту з 110,7 тисячі євро та 9,3 тисячі доларів США, посилаючись на нібито належність цих коштів не обвинуваченому у справі, а зовсім іншій особі.

У НАБУ зазначили, що таке рішення було ухвалено завідомо незаконно. По-перше, суддя в принципі не мала права розглядати це питання. По-друге, клопотання про зняття арешту не містило жодних відомостей про обвинуваченого, у якого були вилучені кошти, та будь-якого підтвердження належності цих коштів іншій особі.

Крім того, підозрювана розглянула це клопотання за відсутності заявника, його представника та прокурора, а також вказала в постановленій ухвалі завідомо неправдиві відомості про нібито подачу представником заявника до суду заяви про розгляд клопотання без його участі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Служба безпеки спільно з НАБУ викрила на корупції суддю в одному з районних судів Одеси. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також раніше ми писали, що "суддю", яка причетна до депортації кримчанина з території окупованого півострова, заочно засудили до 10 років позбавлення волі. Її визнали винною у порушенні законів та звичаїв війни.

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