Столичному судье сообщили о подозрении в незаконном снятии ареста с более чем 100 тысяч евро

Как установило следствие, в ноябре 2020 года судья приняла решение о снятии ареста со 110,7 тысяч евро и 9,3 тысяч долларов США, ссылаясь на якобы принадлежность этих средств не обвиняемому по делу, а совсем другому лицу.

В НАБУ отметили, что такое решение было принято заранее незаконно. Во-первых, судья в принципе не имела права рассматривать этот вопрос. Во-вторых, ходатайство о снятии ареста не содержало никаких сведений об обвиняемом, у которого были изъяты средства, и какого-либо подтверждения принадлежности этих средств другому лицу.

Кроме того, подозреваемая рассмотрела это ходатайство в отсутствие заявителя, его представителя и прокурора, а также указала в постановленном определении заведомо ложные сведения о якобы подаче представителем заявителя в суд заявления о рассмотрении ходатайства без его участия.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.