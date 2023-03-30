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Столичному судье сообщили о подозрении в незаконном снятии ареста с более чем 100 тысяч евро

Фото: столичной судье сообщили о подозрении в незаконном снятии ареста со средств (facebook.com/nabu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили судье одного из районных судов Киева о подозрении в злоупотреблении властью и внесении в определение заведомо ложных сведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Как установило следствие, в ноябре 2020 года судья приняла решение о снятии ареста со 110,7 тысяч евро и 9,3 тысяч долларов США, ссылаясь на якобы принадлежность этих средств не обвиняемому по делу, а совсем другому лицу.

В НАБУ отметили, что такое решение было принято заранее незаконно. Во-первых, судья в принципе не имела права рассматривать этот вопрос. Во-вторых, ходатайство о снятии ареста не содержало никаких сведений об обвиняемом, у которого были изъяты средства, и какого-либо подтверждения принадлежности этих средств другому лицу.

Кроме того, подозреваемая рассмотрела это ходатайство в отсутствие заявителя, его представителя и прокурора, а также указала в постановленном определении заведомо ложные сведения о якобы подаче представителем заявителя в суд заявления о рассмотрении ходатайства без его участия.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Служба безопасности совместно с НАБУ разоблачила на коррупции судью в одном из районных судов Одессы Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также ранее мы писали, что "судью", причастной к депортации крымчанина с территории оккупированного полуострова, заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Ее признали виновной в нарушении законов и обычаев войны.

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