Столичних водіїв попередили про обмежену видимість через туман

У понеділок, 16 січня, до кінця доби в Києві утримається туман. Видимість становить 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

У КМДА закликали пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

"До кінця доби та вночі в Києві утримається туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, видимість на київських дорогах значно погіршилася у зв’язку з густим туманом, котрий накрив місто ввечері 14 січня.

До того ж, сьогодні, 16 січня, в Україні очікуються сніг із дощем, тумани, ожеледиця та сильний вітер. Щоправда, температура повітря подекуди сягатиме +6 градусів.

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