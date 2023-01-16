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Погода здивує різноманітністю. Синоптики дали прогноз на сьогодні

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Україна, Понеділок 16 січня 2023 07:00
Погода здивує різноманітністю. Синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 січня, в Україні очікуються сніг із дощем, тумани, ожеледиця та сильний вітер. Щоправда, температура повітря подекуди сягатиме +6 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

У більшості західних областей вночі помірний дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ, на решті території без істотних опадів, лише у східних областях вночі невеликий сніг.

Туман, ожеледиця та вітер

У південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря

Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі на Лівобережжі 0-5° морозу, вдень у західних і південних областях 1-6° тепла).

Погода здивує різноманітністю. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.

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