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У Києві визначили дату осінніх канікулах в школах

Фото: Осінні канікули у школах Києва (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Осінні канікули у школах Києва розпочнуться вже з наступного тижня. Для дітей та вчителів на цей період запланований ряд заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Осінні канікули для столичних школярів розпочнуться 28 жовтня і триватимуть до 3 листопада. У цей час для учнів організують роботу гуртків та компенсаторні заняття з різних дисциплін. Розклад онлайн-заходів буде розміщено на сайті Департаменту освіти і науки КМДА.

Окрім цього, наступного тижня розпочинається шкільний етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Зауважимо, конкурс відбувається у 12 категоріях. Переможці конкурсу отримають 14 стипендій Президента України.

Що стосується вчителів, для них підготували низку вебінарів. Зокрема, семінари з підвищення професійної майстерності, тренінги з домедичної підготовки та практики для підтримки ментального здоров’я учасників освітнього процесу.

Натомість заклади дошкільної та позашкільної освіти продовжать свою роботу, зважаючи на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги.

Раніше ми писали, коли почнуться осінні канікули в школах і в яких областях їх вирішили скасувати. Більшість українських школярів зможуть відпочити від навчання під час осінніх канікул уже наприкінці жовтня. Однак, у деяких регіонах канікули восени вирішили скасувати.

Нагадаємо, у Кропивницькому вирішили відмовитися від осінніх канікул. Як очікується, навчальний процес триватиме до 13 грудня, а потім школярі відпочиватимуть місяць - аж до 13 січня.

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Школа