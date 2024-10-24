В Киеве определили дату осенних каникул в школах

Осенние каникулы для столичных школьников начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября. В это время для учащихся организуют работу кружков и компенсаторные занятия по разным дисциплинам. Расписание онлайн-мероприятий будет размещено на сайте Департамента образования и науки КГГА.

Кроме того, на следующей неделе начинается школьный этап Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика. Отметим, конкурс проходит в 12 категориях. Победители конкурса получат 14 стипендий Президента Украины.

Что касается учителей, для них подготовили ряд вебинаров. В частности, семинары по повышению профессионального мастерства, тренинги по домедицинской подготовке и практики для поддержки ментального здоровья участников образовательного процесса.

Однако, заведения дошкольного и внешкольного образования продолжат свою работу, учитывая ситуацию с безопасностью и придерживаясь алгоритма действий в случае объявления воздушной тревоги.