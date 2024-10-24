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В Киеве определили дату осенних каникул в школах

Фото: Осенние каникулы в школах Киева (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Осенние каникулы в школах Киева начнутся со следующей недели. Для детей и учителей в этот период запланирован ряд мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Осенние каникулы для столичных школьников начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября. В это время для учащихся организуют работу кружков и компенсаторные занятия по разным дисциплинам. Расписание онлайн-мероприятий будет размещено на сайте Департамента образования и науки КГГА.

Кроме того, на следующей неделе начинается школьный этап Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика. Отметим, конкурс проходит в 12 категориях. Победители конкурса получат 14 стипендий Президента Украины.

Что касается учителей, для них подготовили ряд вебинаров. В частности, семинары по повышению профессионального мастерства, тренинги по домедицинской подготовке и практики для поддержки ментального здоровья участников образовательного процесса.

Однако, заведения дошкольного и внешкольного образования продолжат свою работу, учитывая ситуацию с безопасностью и придерживаясь алгоритма действий в случае объявления воздушной тревоги.

Раньше мы писали, когда начнутся осенние каникулы в школах и в каких областях их решили отменить. Большинство украинских школьников смогут отдохнуть от учебы во время осенних каникул уже в конце октября. Однако в некоторых регионах каникулы осенью решили отменить.

Напомним, в Кропивницком решили отказаться от осенних каникул. Как ожидается, учебный процесс продлится до 13 декабря, а затем школьники будут отдыхать месяц – вплоть до 13 января.

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Школа