Столб дыма 5 км: в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг

В Индонезии вулкан Синабунг вновь проснулся. Во вторник утром, 2 марта, он выбросил столб пепла на высоту 5 километров над вершиной кратера.
Об этом сообщает AFP.
Вулканологи зафиксировали 13 отдельных взрывов. Информации о жертвах и пострадавших нет.
Правительство Индонезии заявило, что непосредственной опасности для местных жителей нет. Однако много людей, живущих неподалеку от вулкана, напуганы и боятся покидать свои дома из-за густого вулканического пепла над кратером.
По словам офицера по мониторингу Мухаммада Нурула Асрори, это самое большое облако пепла, которое он видел с 2010 года. Тогда вулкан проснулся впервые за 400 лет.
16 февраля в Италии на острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за извержения вулкана.
В прошлом году на итальянском острове Сицилия проснулся самый большой действующий вулкан Европы - Этна. Извержение вулкана началось в 21:20 по местному времени после землетрясения магнитудой 2,7.
Также ранее на индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло. Местная власть запретила полеты над этим регионом Индонезии и закрыла местный аэропорт.