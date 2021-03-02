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Столб дыма 5 км: в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг

Автор: РБК-Украина

В Индонезии вулкан Синабунг вновь проснулся. Во вторник утром, 2 марта, он выбросил столб пепла на высоту 5 километров над вершиной кратера.

Об этом сообщает AFP.

Вулканологи зафиксировали 13 отдельных взрывов. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Правительство Индонезии заявило, что непосредственной опасности для местных жителей нет. Однако много людей, живущих неподалеку от вулкана, напуганы и боятся покидать свои дома из-за густого вулканического пепла над кратером.

По словам офицера по мониторингу Мухаммада Нурула Асрори, это самое большое облако пепла, которое он видел с 2010 года. Тогда вулкан проснулся впервые за 400 лет.

16 февраля в Италии на острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за извержения вулкана.

В прошлом году на итальянском острове Сицилия проснулся самый большой действующий вулкан Европы - Этна. Извержение вулкана началось в 21:20 по местному времени после землетрясения магнитудой 2,7.

Также ранее на индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло. Местная власть запретила полеты над этим регионом Индонезии и закрыла местный аэропорт.

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