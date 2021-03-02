Столб дыма 5 км: в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг

Вулканологи зафиксировали 13 отдельных взрывов. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Правительство Индонезии заявило, что непосредственной опасности для местных жителей нет. Однако много людей, живущих неподалеку от вулкана, напуганы и боятся покидать свои дома из-за густого вулканического пепла над кратером.

По словам офицера по мониторингу Мухаммада Нурула Асрори, это самое большое облако пепла, которое он видел с 2010 года. Тогда вулкан проснулся впервые за 400 лет.