Стовп диму 5 км: в Індонезії знову прокинувся вулкан Сінабунг

В Індонезії вулкан Сінабунг знову прокинувся. У вівторок вранці, 2 березня, він викинув стовп попелу на висоту 5 кілометрів над вершиною кратера.
Про це повідомляє AFP.
Вулканологи зафіксували 13 окремих вибухів. Інформації про жертви і постраждалих немає.
Уряд Індонезії заявив, що безпосередньої небезпеки для місцевих жителів немає. Однак багато людей, що живуть неподалік від вулкана, налякані і бояться залишати свої будинки з-за густого вулканічного попелу над кратером.
За словами офіцера з моніторингу Мухаммада Нурула Асрорі, це найбільша хмара попелу, яку він бачив з 2010 року. Тоді вулкан прокинувся вперше за 400 років.
16 лютого в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Міжнародний аеропорт Катанії припинив свою роботу через виверження вулкана.
Минулого року на італійському острові Сицилія прокинувся найбільший діючий вулкан Європи - Етна. Виверження вулкана почалося о 21:20 за місцевим часом після землетрусу магнітудою 2,7.
Також раніше на індонезійському острові Ломблен в південній частині країни почав вивергатися вулкан Левотоло. Місцева влада заборонила польоти над цим регіоном Індонезії і закрила місцевий аеропорт.