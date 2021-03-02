Стовп диму 5 км: в Індонезії знову прокинувся вулкан Сінабунг

Вулканологи зафіксували 13 окремих вибухів. Інформації про жертви і постраждалих немає.

Уряд Індонезії заявив, що безпосередньої небезпеки для місцевих жителів немає. Однак багато людей, що живуть неподалік від вулкана, налякані і бояться залишати свої будинки з-за густого вулканічного попелу над кратером.

За словами офіцера з моніторингу Мухаммада Нурула Асрорі, це найбільша хмара попелу, яку він бачив з 2010 року. Тоді вулкан прокинувся вперше за 400 років.