Банки відмовляють Столару у переказі грошей на заставу

Нардеп Вадим Столар заявив, що банки безпідставно відмовляються переказувати кошти на заставу у справі, де фігурують високопосадовці Офісу президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Вадима Столара у Telegram .

Столар прокоментував ситуацію із заставою

Народний депутат розповів, що він разом з адвокатами вирішив не оскаржувати рішення суду першої інстанції.

"Ми з моїми адвокатами свідомо вирішили не оскаржувати рішення суду першої інстанції, оскільки впевнені у власній правовій позиції та тому вважаємо за можливе та готові внести заставу у визначеному судом розмірі", - написав Столар.

Однак, як стверджує Столар, банки відмовлялися переказувати його власні кошти та кошти родини на казначейський рахунок ВАКС.

"Втім, у визначений судом строк ми зіткнулися з незаконними діями банківських установ, які полягають у абсолютно безпідставних відмовах у переказі моїх власних коштів та коштів моєї сім'ї на казначейський рахунок ВАКС", - зазначив нардеп.

Депутат наголосив, що не переховується та продовжує виконувати покладені на нього зобов'язання.

Нагадаємо, НАБУ та САП провели спецоперацію із викриття злочинної організації, серед можливих фігурантів якої джерела РБК-Україна назвали заступницю керівника ОП Ірину Мудру, нардепа Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Бюро оприлюднило плівки з перехопленими розмовами про легалізацію 150 мільйонів гривень готівки.

Тим часом прокурор САП розкрив імена всіх фігурантів у справах "Форест Гамп" та "Феміда" під час засідання ВАКС щодо запобіжного заходу для Максима Микитася.