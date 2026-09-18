Банки відмовляють Столару у переказі грошей на заставу
Нардеп Вадим Столар заявив, що банки безпідставно відмовляються переказувати кошти на заставу у справі, де фігурують високопосадовці Офісу президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Вадима Столара у Telegram.
Столар прокоментував ситуацію із заставою
Народний депутат розповів, що він разом з адвокатами вирішив не оскаржувати рішення суду першої інстанції.
"Ми з моїми адвокатами свідомо вирішили не оскаржувати рішення суду першої інстанції, оскільки впевнені у власній правовій позиції та тому вважаємо за можливе та готові внести заставу у визначеному судом розмірі", - написав Столар.
Однак, як стверджує Столар, банки відмовлялися переказувати його власні кошти та кошти родини на казначейський рахунок ВАКС.
"Втім, у визначений судом строк ми зіткнулися з незаконними діями банківських установ, які полягають у абсолютно безпідставних відмовах у переказі моїх власних коштів та коштів моєї сім'ї на казначейський рахунок ВАКС", - зазначив нардеп.
Депутат наголосив, що не переховується та продовжує виконувати покладені на нього зобов'язання.
Нагадаємо, НАБУ та САП провели спецоперацію із викриття злочинної організації, серед можливих фігурантів якої джерела РБК-Україна назвали заступницю керівника ОП Ірину Мудру, нардепа Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.
Бюро оприлюднило плівки з перехопленими розмовами про легалізацію 150 мільйонів гривень готівки.
Тим часом прокурор САП розкрив імена всіх фігурантів у справах "Форест Гамп" та "Феміда" під час засідання ВАКС щодо запобіжного заходу для Максима Микитася.
Серед названих осіб - керівники "Сенс Банку" та довірені особи фігурантів.
Як повідомляло РБК-Україна, НАБУ розкрило деталі схеми внесення 150 мільйонів гривень застави у справі "Мідас" - кошти нібито передавали траншами через офіс екснардепа з подальшим розподілом через конвертаційний центр.
Крім того, Національний банк розпочав позапланові перевірки "Сенс Банку" щодо можливого втручання його співробітників у роботу системи фінансового моніторингу під час внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.