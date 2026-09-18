Банки отказывают Столару в переводе денег на залог
Нардеп Вадим Столар заявил, что банки безосновательно отказываются переводить средства на залог по делу, где фигурируют чиновники Офиса президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Вадима Столара в Telegram.
Столар прокомментировал ситуацию с залогом
Народный депутат рассказал, что он вместе с адвокатами решил не оспаривать решение суда первой инстанции.
"Мы с моими адвокатами сознательно решили не обжаловать решение суда первой инстанции, поскольку уверены в собственной правовой позиции и потому считаем возможным и готовы внести залог в определенном судом размере", - написал Столар.
Однако, как утверждает Столар, банки отказывались переводить его собственные средства и средства на казначейский счет ВАКС.
"Впрочем, в определенный судом срок мы столкнулись с незаконными действиями банковских учреждений, которые состоят в абсолютно безосновательных отказах в переводе моих собственных средств и средств моей семьи на казначейский счет ВАКС", - отметил нардеп.
Депутат подчеркнул, что не скрывается и продолжает выполнять возложенные на него обязательства.
Напомним, НАБУ и САП провели спецоперацию по разоблачению преступной организации, среди возможных фигурантов которой источники РБК-Украина назвали заместитель руководителя ОП Ирину Мудрую, нардепа Вадима Столара и экснардепа Максима Никитася.
Бюро обнародовало пленки с перехваченными разговорами о легализации 150 миллионов гривен наличных денег.
Тем временем прокурор САП раскрыл имена всех фигурантов по делам "Форест Гамп" и "Фемида" во время заседания ВАКС по мере пресечения для Максима Никитася.
Среди названных лиц - руководители "Сенс Банка" и доверенные лица фигурантов.
Как сообщало РБК-Украина, НАБУ раскрыло детали схемы внесения 150 миллионов гривен залога по делу "Мидас" - средства якобы передавали траншами через офис экснардепа с последующим распределением через конвертационный центр.
Кроме того, Национальный банк начал внеплановые проверки "Сенс Банка" относительно возможного вмешательства его сотрудников в работу системы финансового мониторинга во время внесения залога за эксминистра энергетики Германа Галущенко.