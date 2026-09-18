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Банки отказывают Столару в переводе денег на залог

14:40 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Банки отказывают Столару в переводе денег на залог Фото: народный депутат Вадим Столар (facebook com stolar vadim)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Нардеп Вадим Столар заявил, что банки безосновательно отказываются переводить средства на залог по делу, где фигурируют чиновники Офиса президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Вадима Столара в Telegram.

Столар прокомментировал ситуацию с залогом

Народный депутат рассказал, что он вместе с адвокатами решил не оспаривать решение суда первой инстанции.

"Мы с моими адвокатами сознательно решили не обжаловать решение суда первой инстанции, поскольку уверены в собственной правовой позиции и потому считаем возможным и готовы внести залог в определенном судом размере", - написал Столар.

Однако, как утверждает Столар, банки отказывались переводить его собственные средства и средства на казначейский счет ВАКС.

"Впрочем, в определенный судом срок мы столкнулись с незаконными действиями банковских учреждений, которые состоят в абсолютно безосновательных отказах в переводе моих собственных средств и средств моей семьи на казначейский счет ВАКС", - отметил нардеп.

Депутат подчеркнул, что не скрывается и продолжает выполнять возложенные на него обязательства.

Напомним, НАБУ и САП провели спецоперацию по разоблачению преступной организации, среди возможных фигурантов которой источники РБК-Украина назвали заместитель руководителя ОП Ирину Мудрую, нардепа Вадима Столара и экснардепа Максима Никитася.

Бюро обнародовало пленки с перехваченными разговорами о легализации 150 миллионов гривен наличных денег.

Тем временем прокурор САП раскрыл имена всех фигурантов по делам "Форест Гамп" и "Фемида" во время заседания ВАКС по мере пресечения для Максима Никитася.

Среди названных лиц - руководители "Сенс Банка" и доверенные лица фигурантов.

Как сообщало РБК-Украина, НАБУ раскрыло детали схемы внесения 150 миллионов гривен залога по делу "Мидас" - средства якобы передавали траншами через офис экснардепа с последующим распределением через конвертационный центр.

Кроме того, Национальный банк начал внеплановые проверки "Сенс Банка" относительно возможного вмешательства его сотрудников в работу системы финансового мониторинга во время внесения залога за эксминистра энергетики Германа Галущенко.

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