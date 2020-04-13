Столар: вместо помощи медикам в борьбе с COVID-19, Кабмин предлагает очередную "пустышку"

Фото: Вадим Столар (zagittya.com.ua)

Столар обращает внимание на излишнее затягивание процесса подготовки изменений в госбюджет

Несмотря на заявления власти, врачи по всей Украине не получают помощи от правительства для борьбы с распространением коронавируса, а средствами индивидуальной защиты, оборудованием и лекарствами их обеспечивают меценаты. Об этом написал глава Киевской организации "Оппозиционная платформа - За життя", народный депутат Украины Вадим Столар на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"25 марта в Украине была объявлена чрезвычайная ситуация. Карантин был объявлен 16 марта. Прошел месяц, но до сих пор больницы и медработники так и не получили помощи от правительства! Власть кричит, что деньги есть. Но и в областях, и в Киеве врачи получают средства индивидуальной защиты, оборудование и лекарства исключительно от меценатов", - написал политик.

Он также обратил внимание на излишнее затягивание процесса подготовки изменений в госбюджет, направленных на борьбу с пандемией.

"И вот, не прошло и полгода, как Кабинет министров после провала Радой первого варианта изменений к бюджету "родил" обновленные. А бюджетный комитет наконец их доработал. Причем Кабмин в лице Министерства финансов фактически самоустранился от процесса доработки их же предложений, что уже вызывает вопросы", - добавил парламентарий.

При этом, по его словам, предложенные в итоге изменения являются неэффективными и несут коррупционные риски.

"Вместо реального финансирования борьбы с COVID-19, чиновники хотят создать очередную схему. В виде общего фонда борьбы с эпидемией, в котором использование средств не будет жестко регламентироваться... Хочется посоветовать исполнительной власти ещё раз подумать головой. И понять, что для борьбы с эпидемией не нужно создавать дополнительных "мутных" фондов. Достаточно просто увеличить объём существующего Резервного фонда", - резюмировал Столар.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине заразились коронавирусом 3102 людей. За сутки заразились 325 человек.

Вместе с тем, Киевская городская государственная администрация приняла решение о закрытии на карантин Киево-Печерской лавры в связи со вспышкой коронавируса.