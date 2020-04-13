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Столар: замість допомоги медикам у боротьбі з COVID-19, Кабмін пропонує чергову "пустушку"

Новини » Політика     13.04.2020 - 14:22
Столар: замість допомоги медикам у боротьбі з COVID-19, Кабмін пропонує чергову "пустушку"
Фото: Вадим Столар (zagittya.com.ua)

Столар звертає увагу на надмірне затягування процесу підготовки змін до держбюджету

Попри заяви влади, лікарі по всій Україні не отримують допомоги від уряду для боротьби з поширенням коронавірусу, а засобами індивідуального захисту, обладнанням та ліками їх забезпечують меценати. Про це написав голова Київської організації "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат України Вадим Столар на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"25 березня в Україні була оголошена надзвичайна ситуація. Карантин був оголошений 16 березня. Пройшов місяць, але досі лікарні та медпрацівники так і не отримали допомоги від уряду! Влада кричить, що гроші є. Але і в областях, і в Києві лікарі отримують засоби індивідуального захисту, обладнання та ліки виключно від меценатів", - написав політик.

Він також звернув увагу на надмірне затягування процесу підготовки змін до держбюджету, спрямованих на боротьбу з пандемією.

"І ось, не пройшло і півроку, як Кабінет міністрів після провалу Радою першого варіанту змін до бюджету "народив" оновлені. А бюджетний комітет нарешті їх допрацював. Причому Кабмін в особі Міністерства фінансів фактично самоусунувся від процесу доопрацювання їх же пропозицій, що вже викликає питання", - додав парламентарій.

При цьому, за його словами, запропоновані в результаті зміни є неефективними та несуть корупційні ризики.

"Замість реального фінансування боротьби з COVID-19, чиновники хочуть створити чергову схему. У вигляді загального фонду боротьби з епідемією, в якому використання коштів не буде жорстко регламентуватися... Хочеться порадити виконавчої влади ще раз подумати головою. І зрозуміти, що для боротьби з епідемією не потрібно створювати додаткові "мутних" фондів. Достатньо просто збільшити обсяг наявного Резервного фонду", - резюмував Столар.

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні заразилися коронавірусом 3102 людей. За добу заразилися 325 осіб.

Разом з тим, Київська міська державна адміністрація прийняла рішення про закриття на карантин Києво-Печерської лаври у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

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