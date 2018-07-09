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"Карпатигаз" повністю погасили заборгованість перед російським банком

НовиниЕнергетика    09.07.2018 - 16:08
Фото: "Карпатигаз" (facebook.com/karpatygaz)
Фото: "Карпатигаз" (facebook.com/karpatygaz)

"Сбербанк" відмовився від судових процедур щодо стягнення заборгованості

Компанія "Карпатигаз" повністю погасила заборгованість, яка виникла за договором про спільну діяльність, перед російським "Сбербанком". Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Сбербанком".

Повідомляється, що "Карпатигаз" у 2012 році відкрили в "Сбербанку" кредитну лінію. Загальна сума фінансових зобов'язань компанії у різні періоди становила близько 50 млн доларів. Кошти були залучені для закупівлі компресорів для будівництва дожимних компресорних станцій, зокрема, Хрестищенської ДКС. У банку також додали, що внаслідок добровільного погашення заборгованості зі сторони позичальника, "Сбербанк" відмовився від судових процедур щодо стягнення заборгованості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Сбербанк" в четвертий раз спробує продати українську "дочку".

 

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Теги публікації: Сбербанк России, кредит, енергетика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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