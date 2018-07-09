"Карпатигаз" повністю погасили заборгованість перед російським банком

"Сбербанк" відмовився від судових процедур щодо стягнення заборгованості

Компанія "Карпатигаз" повністю погасила заборгованість, яка виникла за договором про спільну діяльність, перед російським "Сбербанком". Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Сбербанком".

Повідомляється, що "Карпатигаз" у 2012 році відкрили в "Сбербанку" кредитну лінію. Загальна сума фінансових зобов'язань компанії у різні періоди становила близько 50 млн доларів. Кошти були залучені для закупівлі компресорів для будівництва дожимних компресорних станцій, зокрема, Хрестищенської ДКС. У банку також додали, що внаслідок добровільного погашення заборгованості зі сторони позичальника, "Сбербанк" відмовився від судових процедур щодо стягнення заборгованості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Сбербанк" в четвертий раз спробує продати українську "дочку".