В Стокгольме объявили о третьей волне коронавируса

В столице Швеции Стокгольме началась третья волна коронавируса. За последние три недели количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 100%.
Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения муниципалитета Юхан Братт, передает Aftonbladet.
распространения вируса
Напомним, в Швеции нашли новую мутацию коронавируса у новорожденного. Новую мутацию назвали A107G.
Кроме того, с 1 марта в Швеции ужесточили карантинные ограничения. Все рестораны и кафе должны закрываться в 20:30. Также число людей, находящихся в одно и то же время в магазинах или спортивных залах, ограничили.