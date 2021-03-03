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В Стокгольме объявили о третьей волне коронавируса

Автор: РБК-Украина

В столице Швеции Стокгольме началась третья волна коронавируса. За последние три недели количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 100%.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения муниципалитета Юхан Братт, передает Aftonbladet.

распространения вируса

Напомним, в Швеции нашли новую мутацию коронавируса у новорожденного. Новую мутацию назвали A107G.

Кроме того, с 1 марта в Швеции ужесточили карантинные ограничения. Все рестораны и кафе должны закрываться в 20:30. Также число людей, находящихся в одно и то же время в магазинах или спортивных залах, ограничили.

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Новости Украины ШвецияСтокгольмКоронавирус
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