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У Стокгольмі оголосили про третю хвилю коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У столиці Швеції Стокгольмі почалася третя хвиля коронавірусу. За останні три тижні кількість підтверджених випадків COVID-19 збільшилася на 100%.

Про це заявив виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я муніципалітету Юхан Братт, передає Aftonbladet.

поширення вірусу

Нагадаємо, у Швеції знайшли нову мутацію коронавірусу у новонародженого. Нову мутацію назвали A107G.

Крім того, з 1 березня у Швеції посилили карантинні обмеження. Всі ресторани і кафе повинні закриватися о 20:30. Також число людей, що знаходяться в один і той же час в магазинах або спортивних залах, обмежили.

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Новини України ШвецияСтокгольмКоронавірус
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