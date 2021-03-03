У Стокгольмі оголосили про третю хвилю коронавірусу

У столиці Швеції Стокгольмі почалася третя хвиля коронавірусу. За останні три тижні кількість підтверджених випадків COVID-19 збільшилася на 100%.
Про це заявив виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я муніципалітету Юхан Братт, передає Aftonbladet.
поширення вірусу
Нагадаємо, у Швеції знайшли нову мутацію коронавірусу у новонародженого. Нову мутацію назвали A107G.
Крім того, з 1 березня у Швеції посилили карантинні обмеження. Всі ресторани і кафе повинні закриватися о 20:30. Також число людей, що знаходяться в один і той же час в магазинах або спортивних залах, обмежили.