Не стоит ждать прогресса по Донбассу до встречи Байдена с Путиным, - Гармаш

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что прогресс в переговорах по Донбассу может начаться после встречи президентов США и России . По его словам, до тех пор не стоит ожидать прорывов.

Гармаш напомнил, что во время прошлого заседания были достигнуты договоренности об открытии новых пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе. Однако, по его мнению, Россия может передумать, и новые КПВВ не откроются.

"Что касается других вопросов, то я думаю, что наши российские оппоненты будут держать паузу до встречи Байдена с Путиным. Поэтому я бы не ожидал больших прорывов, хотя, если ориентиры этой встречи станут реальными, то Россия, возможно, пойдет и на открытие КПВВ, и на обмен пленными. Это покажет гуманность России в этом конфликте", - сказал он.