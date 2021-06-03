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"Стоит в стороне": посол резко отреагировал на нежелание Германии поставлять оружие Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на нежелание Германии поставлять оружие Украине. По его словам, эта страна стоит в стороне.

Об этом он заявил в интервью немецкому военному журналу loyal.

Он заявил, что Украина имеет право на самозащиту и оборонительное оружие.

"Очень жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя в качестве "морального апостола". Мы бы хотели приобрести современные немецкие военные системы, принадлежащие к лучшим в мире. Но из-за политического оппортунизма это невозможно. Берлинское табу на поставку оружия должно быть поломано", - объяснил Мельник.

Посол отметил, что немцы поставляют Украине ценное оборудование в медицинской сфере, однако предоставление Киеву новых военных систем полностью отвечало бы немецким интересам.

Напомним, Германия ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского относительно поставок оружия. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас убежден, что ситуацию на Донбассе необходимо решать политическим путем.

Отметим, Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается оказывать военную помощь Украине.

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