"Стоїть осторонь": посол різко відреагував на небажання Німеччини постачати зброю Україні
Посол України в Німеччині Андрій Мельник відреагував на небажання Німеччини постачати зброю Україні. За його словами, ця країна стоїть осторонь.
Він заявив, що Україна має право на самозахист та оборонну зброю.
"Дуже шкода, що Німеччина стоїть осторонь та інсценує себе в якості "морального апостола". Ми б хотіли придбати сучасні німецькі військові системи, що належать до найкращих у світі. Але через політичний опортунізм це неможливим. Берлінське табу на постачання зброї має бути поламане", - пояснив Мельник.
Посол зазначив, що німці постачають Україні цінне обладнання у медичній сфері, однак надання Києву нових військових систем повністю відповідало б німецьким інтересам.
Нагадаємо, Німеччина відповіла на заклик президента України Володимира Зеленського щодо поставок зброї. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас переконаний, що ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичним шляхом.
Зазначимо, Зеленський розкритикував Німеччину за те, що вона з 2014 року відмовляється надавати військову допомогу Україні.