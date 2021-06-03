ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Стоїть осторонь": посол різко відреагував на небажання Німеччини постачати зброю Україні

Новость на русском →
Київ, Четвер 03 червня 2021 09:54
"Стоїть осторонь": посол різко відреагував на небажання Німеччини постачати зброю Україні Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відреагував на небажання Німеччини постачати зброю Україні. За його словами, ця країна стоїть осторонь.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому військовому журналу loyal.

Він заявив, що Україна має право на самозахист та оборонну зброю.

"Дуже шкода, що Німеччина стоїть осторонь та інсценує себе в якості "морального апостола". Ми б хотіли придбати сучасні німецькі військові системи, що належать до найкращих у світі. Але через політичний опортунізм це неможливим. Берлінське табу на постачання зброї має бути поламане", - пояснив Мельник.

Посол зазначив, що німці постачають Україні цінне обладнання у медичній сфері, однак надання Києву нових військових систем повністю відповідало б німецьким інтересам.

Нагадаємо, Німеччина відповіла на заклик президента України Володимира Зеленського щодо поставок зброї. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас переконаний, що ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичним шляхом.

Зазначимо, Зеленський розкритикував Німеччину за те, що вона з 2014 року відмовляється надавати військову допомогу Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Германия зброя Україна
NEWS
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях