"Стоїть осторонь": посол різко відреагував на небажання Німеччини постачати зброю Україні

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відреагував на небажання Німеччини постачати зброю Україні. За його словами, ця країна стоїть осторонь.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому військовому журналу loyal .

Він заявив, що Україна має право на самозахист та оборонну зброю.

"Дуже шкода, що Німеччина стоїть осторонь та інсценує себе в якості "морального апостола". Ми б хотіли придбати сучасні німецькі військові системи, що належать до найкращих у світі. Але через політичний опортунізм це неможливим. Берлінське табу на постачання зброї має бути поламане", - пояснив Мельник.

Посол зазначив, що німці постачають Україні цінне обладнання у медичній сфері, однак надання Києву нових військових систем повністю відповідало б німецьким інтересам.