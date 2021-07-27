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Стоит как смартфон: Xiaomi представила электросамокат Mi Electric Scooter 3

Автор: Сергей Пышкин

Китайская компания Xiaomi обновила свой ассортимент собственных электросамокатов. В Европе начинается распродажа нового Mi Electric Scooter 3 с повышенной безопасностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mi.

В сравнении с прошлыми моделями, электросамокат Mi Electric Scooter 3 имеет ряд обновлений:

  • новые функции безопасности;
  • складную конструкцию;
  • тормозную систему E-ABS (система, предотвращающая блокировку колес при торможении);
  • задний дисковый тормоз с двумя колодками;
  • жк-экран не разбит на отдельные секции.

В частности, среди других особенностей можно отметить:

  • максимальная скорость устройства - 25 км/ч;
  • мощность электродвигателя - 600 Вт;
  • максимальный запас хода - 30 километров;
  • вес устройства - 13,2 килограмма;
  • максимальный вес загрузки - 100 килограммов;

Стоит отметить, что Xiaomi оценивает свой новый электросамокат в 449 евро.

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Xiaomiэлектросамокат