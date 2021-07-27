Стоит как смартфон: Xiaomi представила электросамокат Mi Electric Scooter 3
Китайская компания Xiaomi обновила свой ассортимент собственных электросамокатов. В Европе начинается распродажа нового Mi Electric Scooter 3 с повышенной безопасностью.
В сравнении с прошлыми моделями, электросамокат Mi Electric Scooter 3 имеет ряд обновлений:
- новые функции безопасности;
- складную конструкцию;
- тормозную систему E-ABS (система, предотвращающая блокировку колес при торможении);
- задний дисковый тормоз с двумя колодками;
- жк-экран не разбит на отдельные секции.
В частности, среди других особенностей можно отметить:
- максимальная скорость устройства - 25 км/ч;
- мощность электродвигателя - 600 Вт;
- максимальный запас хода - 30 километров;
- вес устройства - 13,2 килограмма;
- максимальный вес загрузки - 100 килограммов;
Стоит отметить, что Xiaomi оценивает свой новый электросамокат в 449 евро.