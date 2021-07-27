Коштує як смартфон: Xiaomi представила електросамокат Mi Electric Scooter 3
Китайська компанія Xiaomi оновила свій асортимент власних електросамокатів. В Європі розпочинається розпродаж нового Mi Electric Scooter 3 з підвищеною безпекою.
У порівнянні з минулими моделями, електросамокат Mi Electric Scooter 3 має низку оновлень:
- нові функції безпеки;
- складну конструкцію;
- гальмівну систему E-ABS (система, що запобігає блокуванню коліс при гальмуванні);
- заднє дискове гальмо з двома колодками;
- жк-екран, що не розбитий на окремі секції.
Зокрема, серед інших особливостей, можна відзначити:
- максимальна швидкість пристрою - 25 км/год;
- потужність електродвигуна - 600 Вт;
- максимальний запас ходу - 30 кілометрів;
- вага пристрою - 13,2 кілограма;
- максимальна вага завантаження - 100 кілограмів;
Варто відзначити, що Xiaomi оцінює свій новий електросамокат у 449 євро.