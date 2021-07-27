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Коштує як смартфон: Xiaomi представила електросамокат Mi Electric Scooter 3

Автор: Сергій Пишкін

Китайська компанія Xiaomi оновила свій асортимент власних електросамокатів. В Європі розпочинається розпродаж нового Mi Electric Scooter 3 з підвищеною безпекою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mi.

У порівнянні з минулими моделями, електросамокат Mi Electric Scooter 3 має низку оновлень:

  • нові функції безпеки;
  • складну конструкцію;
  • гальмівну систему E-ABS (система, що запобігає блокуванню коліс при гальмуванні);
  • заднє дискове гальмо з двома колодками;
  • жк-екран, що не розбитий на окремі секції.

Зокрема, серед інших особливостей, можна відзначити:

  • максимальна швидкість пристрою - 25 км/год;
  • потужність електродвигуна - 600 Вт;
  • максимальний запас ходу - 30 кілометрів;
  • вага пристрою - 13,2 кілограма;
  • максимальна вага завантаження - 100 кілограмів;

Варто відзначити, що Xiaomi оцінює свій новий електросамокат у 449 євро.

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Xiaomiэлектросамокат