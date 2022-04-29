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Что стоит за провокациями и взрывами в Приднестровье: мнения экспертов

Фото: эксперты объяснили, что стоит за провокациями в Приднестровье (facebook com)
Автор: Ульяна Безпалько

За провокациями и взрывами в Приднестровском регионе Молдовы стоит попытка Российской Федерации открыть второй фронт против Украины. В частности, чтобы отвлечь украинскую армии и заставить перебросить силы на другие участки.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья".

Отметим, на днях на территории непризнанного Приднестровья произошло несколько взрывов, в том числе на аэродроме в Тирасполе. Украинская стороне уверена, что этими провокациями Москвы пытается создать угрозу для Одесской и Винницкой областей, а также заставить Румынию и Молдову отказаться от поддержки Киева.

"Сейчас они пытаются открыть второй фронт на Приднестровье, чтобы мы туда перебросили войска - в Одесскую и Винницкую область. Но это сугубо отвлекающий маневр. Он рассчитан на то, что мы начнем снимать войска с какого-то направления и переводить их на границу с Приднестровьем. И в том направлении, где мы заберем часть войск, они сразу же начнут наступательные действия", - отметил военный эксперт Олег Жданов.

В Приднестровье размещен российский контингент в количестве 1 500 военнослужащих, также там есть вооруженные формирования самой "ПМР". Поэтому угроза с этого направления есть в любом случае.

"Количество приднестровских вооруженных формирований может достигать 20 тысяч человек. Этого достаточно, чтобы проводить провокации. Для проведения наступлений у них нет морального духа и современной техники - там есть всего лишь 18 танков. Однако сам факт наличия там определенного количества военных требует внимания к этому региону", - объяснил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия может готовить наступление на Украину со стороны оккупированного Приднестровья.

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