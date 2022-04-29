Що стоїть за провокаціями і вибухами в Придністров'ї: думки експертів

Зазначимо, днями на території невизнаного Придністров'я сталося кілька вибухів, у тому числі на аеродромі в Тирасполі. Українська сторона впевнена, що цими провокаціями Москви намагається створити загрозу для Одеської та Вінницької областей, а також змусити Румунію і Молдову відмовитися від підтримки Києва.

"Зараз вони намагаються відкрити другий фронт на Придністров'я, щоб ми туди перекинули війська - в Одеську і Вінницьку область. Але це суто відволікаючий маневр. Він розрахований на те, що ми почнемо знімати війська з якогось напрямку і переводити їх на кордон з Придністров'ям. І в тому напрямку, де ми заберемо частину військ, вони відразу ж почнуть наступальні дії", - зазначив військовий експерт Олег Жданов.

У Придністров'ї розміщено російський контингент у кількості 1 500 військовослужбовців, також там є збройні формування самої "ПМР". Тому загроза з цього напрямку є в будь-якому випадку.

"Кількість придністровських збройних формувань може досягати 20 тисяч осіб. Цього достатньо, щоб проводити провокації. Для проведення наступів у них немає морального духу і сучасної техніки - там є всього лише 18 танків. Однак сам факт наявності там певної кількості військових вимагає уваги до цього регіону", - пояснив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.