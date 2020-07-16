Стоимость "зеленой" энергии в Германии не 5 евроцентов, а 13, - УАВЭ

Средний уровень выплат для станций возобновляемой энергетики в Германии составляет 13,2 евроцента за кВт-ч, а не 5 евроцентов, как сообщалось отдельными народными депутатами Украины.

Об этом пишет аналитик Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Донченко со ссылкой на данные немецкого рыночного регулятора Bundesnetzagentur.

"Некоторые народные депутаты утверждают, что в Германии этот тариф составляет 5 евроцентов за кВт-ч - и тут начинается манипуляция. Ведь по данным немецкого регулятора рынка Bundesnetzagentur в 2018 году средний объем выплат по пакету "EEG" (закон о поддержке возобновляемой энергетики) составил 13,2 евроцента за кВт-ч", - говорит Донченко.

Средние выплаты для станций СЭС в Германии значительно превышают другие виды генерации. Для них предусмотрена фиксированная ставка на уровне 32,9 евроцента, а рыночная премия составляет 13,7 евроцента.

“Соответственно, кроме выплат по пакету законов "EEG", производители ВИЭ имеют возможность получать доходы от продажи электроэнергии на рынке. К тому же Германия - крупнейший экспортер электроэнергии в Европе. Законом "EEG" от 2014 года предусмотрено пять отдельных финансовых механизмов поддержки ВИЭ на основе выплат”, - отмечает эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины затягивает принятие законопроекта №3658 о снижении "зеленых" тарифов, чтобы отсрочить оплату накопленной задолженности перед производителями энергии из возобновляемых источников в размере 16 млрд грн. Ее погашение должно было начаться после снижения тарифов.