Рада затягивает принятие законопроекта по "зеленым" тарифам из-за 16 млрд долга, - эксперт

Фото: ветровые турбины (pixabay)

Производители ВИЭ просят президента вмешаться в ситуацию с законопроектом по "зеленым" тарифам

Верховная рада Украины затягивает принятие законопроекта №3658 о снижении "зеленых" тарифов, чтобы, в частности, отсрочить оплату накопившейся задолженности перед производителями энергии из возобновляемых источников в размере 16 млрд грн. Ее погашение должно было начаться после снижения тарифов.

Об этом пишет аналитик Тарас Семенюк в колонке для "Интерфакс-Украина".

"Производителям ВИЭ уже несколько месяцев почти не платят за отпущенное электричество, что уже поставило многих предпринимателей на грань дефолта. Начать погашение 16 млрд грн задолженностей правительство обязалось после снижения тарифов", - напоминает автор.

Правительство и инвесторы в ВИЭ подписали меморандум, предусматривающий снижение тарифов и дальнейшее погашение задолженностей. Он стал основой для законопроекта №3658.

"В чем же смысл затягивания и без того занявшего почти год процесса? Пока окончательное решение не утверждено, производителям ВИЭ по-прежнему можно не платить. Напоминаю, задолженность уже составляет больше 16 млрд грн, а уровень расчета за весну и лето не превышает 10%. С одной стороны, можно снизить расходы на выплаты, снизив зеленые тарифы. А с другой - зачем вообще их снижать, если можно совсем не платить", - отмечается эксперт.

Автор подчеркивает, что в условиях невыплаты за произведенное электричество, подавляющее большинство инвесторов в ВИЭ уже не могут рассчитываться с кредиторами, появляются проблемы с уплатой налогов. Дальнейшее затягивание для них закончится разорением и банкротством.

"В ситуации с ВИЭ ситуация - критическая. И закон действительно важен не только для отрасли, но и в целом для Украины. Возможностей для дальнейшего игнорирования проблемы у президента нет, остается только ее решить", - считает аналитик.

Напомним, законопроект №3658 уже прошел первое чтение, однако его могут не успеть принять во второй редакции, поскольку до закрытия сессии парламента остается меньше двух недель. Если законопроект не примут до 17 июля, процесс затянется как минимум до осени.