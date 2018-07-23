Стоимость воды для украинцев может увеличиться на 2-3%

Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий заявила, что из-за увеличения стоимости хлора, стоимость воды для украинцев может вырасти на 2-3%. Об этом она сообщила в эфире "5 канала".

По ее словам, повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет как минимум на 2-3% независимо от размера городов.

Он сообщила, что "ДнепрАзот" увеличил цену на хлор с 11 тыс. гривен за тонну до 47,2 тыс. гривен с НДС, то есть почти в 5 раз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ситуация с хлором стабилизирована, однако остается внештатной.

"Ситуация с хлором стабилизирована, и, к сожалению, в ручном режиме. В настоящее время мы берем хлор в долг, запаса вещества на предприятии - до 28 июля. На 30 июля у нас объявлены торги, договор должен быть заключен до 10 августа. Однако прорабатывается вопрос о проведении переговорной процедуры, которая ускорит заключение договора", - сказал руководитель МКП "Николаевводоканал" Борис Дуденко.

При этом ранее ранее в "Укрводоканалэкологии" рассказали, что ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.