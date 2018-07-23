В Николаеве ситуация с хлором остается внештатной, заявили в Николаевском горсовете

В Николаеве ситуация с хлором стабилизирована, однако остается внештатной. Об этом шла речь во время аппаратного совещания, передает пресс-служба горсовета.

Сообщается, что сейчас КП "Николаевводоканал" закупает жидкий хлор в долг.

"Ситуация с хлором стабилизирована, и, к сожалению, в ручном режиме. В настоящее время мы берем хлор в долг, запаса вещества на предприятии - до 28 июля. На 30 июля у нас объявлены торги, договор должен быть заключен до 10 августа. Однако прорабатывается вопрос о проведении переговорной процедуры, которая ускорит заключение договора", - сказал руководитель МКП "Николаевводоканал" Борис Дуденко.

По его словам, несмотря на заверения "Укрводоканалэкологии" о налаживании обеспеченности жидким хлором, проблема не решена. При этом, несмотря на проблемы, руководитель водоканала отметил, что вода в сеть подается в соответствии со всеми нормативами, дозировка тоже соответствует нормам.

Напомним, ранее в "Укрводоканалэкологии" рассказали, что ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.