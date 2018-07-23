Вартість води для українців може збільшитися на 2-3%

Підвищення ціни на хлор вплине на кожного споживача в Україні

Віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій заявила, що через збільшення вартості хлору, вартість води для українців може зрости на 2-3%. Про це вона повідомила в ефірі "5 каналу".

За її словами, підвищення ціни на хлор вплине на кожного споживача в Україні, тому що за рахунок збільшення вартості хлору вартість води зросте як мінімум на 2-3% незалежно від розміру міст.

Вона повідомила, що "ДнепрАзот" збільшив ціну на хлор з 11 тис. гривень за тонну до 47,2 тис. гривень з ПДВ, тобто майже в 5 разів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві ситуація з хлором стабілізована, проте залишається позаштатної.

"Ситуація з хлором стабілізована, і, на жаль, в ручному режимі. В даний час ми беремо хлор в борг, запасу речовини на підприємстві - до 28 липня. На 30 липня у нас оголошені торги, договір повинен бути укладений до 10 серпня. Однак опрацьовується питання про проведення переговорної процедури, яка прискорить укладення договору", - сказав керівник МКП "Миколаївводоканал" Борис Дуденко.

При цьому раніше в "Укрводоканалекології" розповіли, що ситуація з поставками рідкого хлору стабілізувалася, водоканали працюють в штатному режимі без обмеження подачі води.