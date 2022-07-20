Стоимость транспортировки украинской продукции выросла в 2,5-3,5 раза, - Коротков

Стоимость транспортировки продукции компании "Интерпайп" от украинского завода к клиенту выросла по сравнению с довоенными временами в 2,5-3,5 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Интерпайп" Андрея Короткова в интервью Forbes .

"По сравнению с довоенными временами стоимость транспортировки выросла в 2,5-3,5 раза, цифры очень отличаются в зависимости от транспортных схем. Если в довоенное время расходы на логистику занимали 3-4% в себестоимости продукции, то сейчас они увеличились как минимум в два с половиной раза", - сказал он.

По его словам, после 24 февраля в пути к клиентам было много тысяч тонн продукции. Особенно сложной была ситуация в портах Одессы и Черноморска, поскольку продукция, которая должна была быть нагружена на суда, оказалась заблокированной.

Сейчас компания пытается вывозить продукцию автомобильным и железнодорожным транспортом с последующей перевалкой через порты. Однако появилась новая проблема - уменьшилось количество автомобильных перевозчиков.

"Сейчас "Интерпайп" пытается освоить перевозки на северо-запад Европы через Дунай. Сначала продукция довозится автомобилями до украинского порта Измаила, оттуда на морской барже отправляется в румынский порт Галац и затем уже речными баржами идет вверх по течению Дунаем к северо-западу Европы. Однако пока это лишь тестовые партии", - подчеркнул он.

Как известно, в первом полугодии экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него - на 23,7%. Причины - блокирование портов и усложнение логистики, из-за которых себестоимость украинской продукции выросла в разы.

Ранее генеральный директор завода "Запорожсталь" Александр Мироненко, из-за системных проблем с логистикой и повышения тарифов на перевозки, украинская продукция стала неконкурентной на европейском рынке. За это промышленность сокращает объемы производства и переводит работников в вынужденный простой.