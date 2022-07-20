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Вартість транспортування української продукції зросла у 2,5-3,5 рази, - Коротков

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Середа 20 липня 2022 13:51
Вартість транспортування української продукції зросла у 2,5-3,5 рази, - Коротков Фото: вартість транспортування української продукції зросла у 2,5-3,5 рази (gmk center)
Автор: Олександр Мороз

Вартість транспортування продукції компанії "Інтерпайп" від українського заводу до клієнта зросла у порівнянні з довоєнними часами у 2,5-3,5 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Інтерпайп" Андрія Короткова в інтерв’ю Forbes.

"У порівнянні з довоєнними часами вартість транспортування зросла у 2,5-3,5 рази, цифри дуже відрізняються в залежності від транспортних схем. Якщо в довоєнний час витрати на логістику займали 3-4% у собівартості продукції, то зараз вони збільшилися щонайменше у два з половиною рази", - сказав він.

За його словами, після 24 лютого у дорозі до клієнтів було багато тисяч тон продукції. Особливо складною була ситуація в портах Одеси та Чорноморська, оскільки продукція, що мала бути навантажена на судна, виявилася заблокованою.

Наразі компанія намагається вивозити продукцію автомобільним та залізничним транспортом, з подальшою перевалкою через порти. Проте з’явилася нова проблема - зменшилась кількість автомобільних перевізників.

"Наразі "Інтерпайп" намагається освоїти перевезення на північний захід Європи через Дунай. Спочатку продукція довозиться автомобілями до українського порту Ізмаїла, звідти на морській баржі вирушає до румунського порту Галац і потім вже річковими баржами йде вгору за течією Дунаєм до північного заходу Європи. Проте поки що це лише тестові партії", - підкреслив він.

Як відомо, у першому півріччі експорт з України впав на 55,6%, а виторг від нього - на 23,7%. Причини - блокування портів та ускладнення логістики, через які собівартість української продукції виросла в рази.

Раніше генеральний директор заводу "Запоріжсталь"Олександр Мироненко, через системні проблеми з логістикою та підвищення тарифів на перевезення, українська продукція стала неконкурентною на європейському ринку. Через це промисловість скорочує обсяги виробництва та переводить працівників у вимушений простій.

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