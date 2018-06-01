Стоимость реализованного СЕТАМ имущества превысила 6 млрд гривен

Наибольшее количество лотов предоставила Государственная исполнительная служба
Стоимость проданного на OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) имущества достигла 6 036 077 492,58 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Как сообщается, за 3 года проведено 42,505 тыс. успешных торгов, в которых приняло участие 231,254 тыс. участников. Зарегистрировано 50,173 тыс. пользователей.
Наибольшее количество лотов - это недвижимость, 47,131 тыс. единиц, на втором месте - транспорт – 40,648 тыс., на третьем - товары для дома – 32,843 тыс.
Наиболее активно лоты предоставляла Государственная исполнительная служба (81,6%), далее - Фонд гарантирования вкладов физических лиц (8,6%) и АБ "Укргазбанк" (5,3%).
По словам генерального директора ГП Виктора Вишнева, среднее повышение цены в ходе торгов после внедрения инновационной технологии Blockchain увеличилось с 12% до 17,8%.
Напомним, Украина выставила на торги арестованный за долги российской авиакомпании "ТРАНСАЭРО" самолет Boeing.