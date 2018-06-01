Вартість реалізованого СЕТАМ майна перевищила 6 млрд гривень

Найбільша кількість лотів надала Державна виконавча служба
Вартість проданого на OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) майна досягла 6 036 077 492,58 гривень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.
Як повідомляється, за 3 роки проведено 42,505 тис. успішних торгів, в яких взяло участь 231,254 тис. учасників. Зареєстровано 50,173 тис. користувачів.
Найбільшу кількість лотів - це нерухомість, 47,131 тис. одиниць, на другому місці - транспорт – 40,648 тис., на третьому - товари для дому – 32,843 тис.
Найбільш активно лоти надавала Державна виконавча служба (81,6%), далі - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (8,6%) та АБ "Укргазбанк" (5,3%).
За словами генерального директора ДП Віктора Вишнева, середнє підвищення ціни в ході торгів після впровадження інноваційної технології Blockchain збільшилася з 12% до 17,8%.
Нагадаємо, Україна виставила на торги заарештований за борги російської авіакомпанії "ТРАНСАЕРО" літак Boeing.