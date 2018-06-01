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Вартість реалізованого СЕТАМ майна перевищила 6 млрд гривень

НовиниФінанси    01.06.2018 - 19:20
Фото: логотип системи СЕТАМ (s-(setam.gov.ua)
Фото: логотип системи СЕТАМ (s-(setam.gov.ua)

Найбільша кількість лотів надала Державна виконавча служба

Вартість проданого на OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) майна досягла 6 036 077 492,58 гривень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

Як повідомляється, за 3 роки проведено 42,505 тис. успішних торгів, в яких взяло участь 231,254 тис. учасників. Зареєстровано 50,173 тис. користувачів.

Найбільшу кількість лотів - це нерухомість, 47,131 тис. одиниць, на другому місці - транспорт – 40,648 тис., на третьому - товари для дому – 32,843 тис.

Найбільш активно лоти надавала Державна виконавча служба (81,6%), далі - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (8,6%) та АБ "Укргазбанк" (5,3%).

За словами генерального директора ДП Віктора Вишнева, середнє підвищення ціни в ході торгів після впровадження інноваційної технології Blockchain збільшилася з 12% до 17,8%.

Нагадаємо, Україна виставила на торги заарештований за борги російської авіакомпанії "ТРАНСАЕРО" літак Boeing.

Мін'юст виставив на торги два спиртзаводу через заборгованість з зарплати ФГВФО продав майно одного з металургійних підприємств за рекордний 331 млн гривень
Теги публікації: СЕТАМ, имущество  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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