Украина выставила на аукцион российский Boeing, арестованный за долги

Стартовая цена самолета указана в размере почти 36 млн гривен

Арестованный за долги российской авиакомпании "ТРАНСАЭРО" самолет Boeing Украина выставила на аукцион. Соответствующее объявления опубликовали на платформе торговой площадки Openmarket, которая специализируется на продажах арестованного и конфискованного имущества.

"Воздушное судно Boing D737/524/, серийный номер 28922, регистрационный номер VP-BYO, первый полет - 06.06.1998 г. Последняя дата эксплуатации - октябрь 2015 года. Техническое состояние неизвестно. Необходимость проведения плановых ремонтов - неизвестно", - указано в объявлении.

Фото: арестован российский Boeing (setam.net.ru)

В настоящее время продолжается регистрация участников для проведения аукциона, начало торгов запланировано на 4 июня 2018 года. Стартовая цена самолета указана как 35 млн 993 тыс. гривен. Гарантийный взнос для участия в аукционе - 1 млн 799 тыс 66 гривен. Шаг аукциона - 359 тыс. 933 гривны.

В сообщении по торгам отмечается, что сейчас воздушное судно находится в аэропорту "Жуляны".

Напомним, менеджерам авиакомпаний РФ грозит до 5 лет лишения свободы за нарушение правил полетов в Крым. По состоянию на апрель 2018 года было установлено более 100 тысяч фактов нарушения порядка использования воздушного пространства Украины над временно оккупированной территорией Украины АР Крым.