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Стоимость проезда в общественном транспорте никак не влияет на тариф такси, - эксперт

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 13:01
Стоимость проезда в общественном транспорте никак не влияет на тариф такси, - эксперт Фото: автобус "Киевпастранс" (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Наталия Гурковская

Рост стоимости проезда в общественном транспорте не имеет прямого влияния на формирование тарифа на такси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-президента "Украинского транспортного союза" Владимира Балина.

"Это никак не является фактором влияния на тариф. Системы ценообразования в приложениях автоматизированы и цена зависит от базовой стоимости, спроса, количества свободных машин, уровня пробок и других внешних факторов, таких как погода, например. Поэтому стоимость проезда в общественном транспорте никак не влияет на тариф такси", - отметил эксперт.

Он убежден, что если агрегаторы (Uklon, Uber, Bolt) совместно решат поднять тариф, это будет монопольный сговор, и на это должен реагировать Антимонопольный комитет Украины.

Балин подчеркнул, что на формирование тарифа такси влияют рыночные механизмы.

"Агрегаторы в конкурентной борьбе между собой пытаются максимально снизить стоимость проезда, что удается за счет большого количества водителей-участников рынка. Это позволяет основным игрокам создать так называемый "зонтик цен" и перевести рынок на саморегулирование повседневной тарифной политики», - рассказал вице-президент "Украинского транспортного союза".

Напомним, глава профсоюза таксистов Киева Валентин Голубев заявил, что после удорожания проезда в общественном транспорте таксисты также поднимут тариф.

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что до конца отопительного сезона тарифы на проезд в общественном транспорте повышать не будут.

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