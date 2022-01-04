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Стоимость пользования газовой инфраструктурой в Украине в 3 раза ниже, чем в Европе, - исследование

Новина українською →
Украина, Вторник 04 января 2022 15:06
Стоимость пользования газовой инфраструктурой в Украине в 3 раза ниже, чем в Европе, - исследование Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

В странах Европы тариф на распределение газа составляет в среднем 22% от общих расходов домохозяйств на газ. В Украине тарифы операторов ГРМ на распределение газа являются экономически необоснованными, что является барьером для притока инвестиций и приводит к растущему износу аварийных газопроводов и газораспределительных пунктов, а также накоплению значительной задолженности на газовом рынке.

Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.

Эксперты Центра Разумкова отмечают, что с 2015 по 2021 год госрегулятор не учитывал в тарифах на распределение необходимые объемы газа для технологических затрат (ВТВ), а сейчас рассчитывает заниженную стоимость таких расходов. Поэтому деятельность по распределению газа в Украине убыточна. В 2019 году объем ущерба операторов ГРМ увеличился на 26,5% с 4,9 млрд гривен до 6,2 млрд гривен.

Результатом, по мнению экспертов, является отсутствие финансов для реинвестирования и обновления сетей. В исследовании отмечено, что в структуре конечной стоимости всех расходов на газ в европейских странах 54% составляет плата за энергию (газ, как товар), а доля распределения составляет 22%.

"Поэтому в европейских странах не возникает хронического дефицита инвестиций в распределительные сети — операторы ГРМ прибыльны и могут уверенно строить инвестиционные планы, отвечая глобальным мировым трендам", — говорится в опубликованном исследовании.

В Украине, согласно утвержденным госрегулятором тарифов на распределение на 2022 год, этот показатель составляет около 8%.

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