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Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні в 3 рази нижче, ніж у Європі, - дослідження

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Україна, Вівторок 04 січня 2022 15:06
Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні в 3 рази нижче, ніж у Європі, - дослідження Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

У країнах Європи тариф на розподіл газу становить в середньому 22% від загальних витрат домогосподарств на газ. В Україні тарифи операторів ГРМ на розподіл газу є економічно необґрунтованими, що є бар'єром для припливу інвестицій і призводить до зростаючого зносу аварійних газопроводів і газорозподільних пунктів, а також накопичення значної заборгованості на газовому ринку.

Про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова.

Експерти Центру Разумкова відзначають, що з 2015 по 2021 рік держрегулятор не враховував в тарифах на розподіл необхідні обсяги газу для технологічних витрат (ВТВ), а зараз розраховує занижену вартість таких витрат. Тому діяльність з розподілу газу в Україні збиткова. У 2019 році обсяг збитку операторів ГРМ збільшився на 26,5% з 4,9 млрд гривень до 6,2 млрд гривень.

Результатом, на думку експертів, є відсутність фінансів для реінвестування та оновлення мереж. У дослідженні зазначено, що в структурі кінцевої вартості всіх витрат на газ в європейських країнах 54% становить плата за енергію (газ, як товар), а частка розподілу становить 22%.

"Тому в європейських країнах не виникає хронічного дефіциту інвестицій в розподільні мережі-оператори ГРМ прибуткові і можуть впевнено будувати інвестиційні плани, відповідаючи глобальним світовим трендам", — йдеться в опублікованому дослідженні.

В Україні, згідно із затвердженими держрегулятором тарифів на розподіл на 2022 рік, цей показник становить близько 8%.

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