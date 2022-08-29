Сдержать рост цен. ЕС готовит экстренную реформу рынка электроэнергии
Европейский союз планирует принять срочные меры, чтобы сдержать рост цен на электроэнергию. И готовит предложения по реформированию рынка электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую цитирует Bloomberg.
"Стремительный рост цен на электроэнергию в настоящее время обнажает по разным причинам ограничения нашей нынешней структуры рынка электроэнергии", - заявила она на Стратегическом саммите в Бледе в Словении.
По ее словам, нынешний рынок был сформирован при совершенно других обстоятельствах и в совершенно других целях.
"Вот почему мы сейчас работаем над экстренным вмешательством и структурной реформой рынка электроэнергии", - добавила она.
Отметим, цены на электроэнергию в Европе за год выросли почти в 10 раз, что оказывает влияние на инфляцию и резко увеличило нагрузку на предприятия и население.
Напомним, ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Евросоюз не может позволять Владимиру Путину ежедневно диктовать европейские цены на электроэнергию.
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